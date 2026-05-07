Aerolínea colombiana Wingo anuncia nueva ruta de Venezuela a Bogotá a partir de julio

CARACAS.- La aerolínea colombiana de bajo costo Wingo anunció este jueves que abrirá una nueva ruta directa entre la ciudad de Valencia hasta Bogotá, que comenzará a operar el próximo 14 de julio con tres vuelos semanales.

Según una nota de prensa, la ruta Valencia-Bogotá operará los martes, jueves y domingo. Wingo informó que los boletos tendrán un precio base de 105 dólares americanos por trayecto, con tasas e impuestos incluidos.

«Sus tarifas en el mercado entre Venezuela y Colombia se ubican alrededor de 20 % por debajo frente a otros operadores en Colombia, contribuyendo a dinamizar el mercado y a facilitar que más viajeros accedan a una oferta aérea de bajo costo entre ambos países», aseguró.

Desde 2017, cuando inició su operación entre Colombia y Venezuela, Wingo ha transportado a más de 350.000 pasajeros entre ambos países, según la nota de prensa.

«Solo en 2025, la aerolínea movilizó 98.388 pasajeros en sus rutas entre Venezuela y Colombia, reflejando una demanda sostenida por esta oferta de viaje», subrayó.

EFE