Advierten que pago del Petro aguinaldo traerá más problemas que beneficios

CARACAS.- El abogado y profesor universitario, Ezio Rojas, estimó que el pago de «Petro aguinaldo», (establecido en media unidad de la criptomoneda) anunciado por el Gobierno Nacional para la administración publica, jubilados y pensionados, traerá problemas en lugar de ser una solución económica en plena temporada navideña.

La razón principal es el desconocimiento de la población sobre el uso de este mecanismo digital, que estaría alcanzando a ocho millones de personas que no podrán cambiar de manera inmediata el cripto.

No todo el mundo está preparado para usarlo, sobre todo los jubilados, tenemos 3.500.000 de jubilados que no saben como usar medio petro, si no saben usar una tarjeta de débito, mucho menos van a saber como usar medio petro.