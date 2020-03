Advierten que falta de políticas acentúa deterioro de la educación

CARACAS.-Representantes del sector educativo advierten que el deterioro en la calidad del sistema se acentúa por falta de políticas que beneficien a quienes integran el gremio.

Insistieron en que la crisis perjudica de forma constante la estabilidad económica de los colegios.

El presidente de la Asociación de Institutos Educativos Privados (Andiep), Fausto Romeo Monte, denunció inspecciones excesivas en algunos estados por parte de funcionarios de organismos públicos para verificar que el cobro de las mensualidades no se efectúe en divisas.

Reiteró que el único ente rector que está autorizado para establecer el costo de la mensualidad es el Ministerio de Educación, y que los padres tienen la libre decisión de utilizar el mecanismo de mayor preferencia para pagar, si en bolívares o divisas. »Cada padre sabe que está establecida la cuota de escolaridad en un monto referente».

En el programa En Vivo de Unión Radio, afirmó que los colegios establecen alternativas para que los representantes de bajos ingresos puedan costear las mensualidades y que el estudiante culmine con éxito el año escolar.

Por su parte, la integrante del Consejo Consultivo de Fenasopadres, Nancy Hernández, expresó que “el Estado no garantiza el derecho a la educación” porque no aplican medidas que promuevan la calidad en los colegios públicos.

“Nuestros planteles oficiales no tienen baño, no tienen agua, no funciona el programa de alimentación escolar, los niños van un día y al otro no y los docentes no están en las condiciones de pagar el traslado”, dijo.