Advierten que fallas en servicios públicos afectan reanudación de clases

CARACAS.- La presidenta de la Asociación Venezolana de Educación Católica, Trina Carmona, consideró positiva la reprogramación de las actividades educativas en la formación de los estudiantes, aunque afirmó que las fallas en el suministro de electricidad y agua afectan las condiciones para el reinicio de la jornada escolar.

“Los escenarios para reincorporar a los estudiantes a las actividades no son los mejores, las condiciones no están dadas, pero tenemos que hacer el esfuerzo para recibirlos, lamentablemente no van a estar todas las escuelas habilitadas por fallas en los servicios básicos, pero se hará el esfuerzo para reanudar las actividades”, dijo en entrevista a Román Lozinski en el circuito Éxitos de Unión Radio.

Puntualizó que se están tomando las medidas necesarias para garantizar que se cumpla el cronograma educativo, así como garantizar el bienestar de los estudiantes dentro de los planteles.

Acotó que el personal docente también se ha visto afectado por el déficit de transporte y las irregularidades en materia de servicios básicos.

Anabell Ovalles/Unión Radio