Advierten que deterioro de escuelas afecta a 70 % de la comunidad estudiantil

CARACAS.- La integrante de la Unidad Democrática del Sector Educativo, Ofelia Rivera, aseguró que casi 70 % de la comunidad estudiantil se ha visto afectada por los daños estructurales de los planteles.

“No existen condiciones de salubridad mínima, no hay baños funcionando, no hay agua en los planteles, no hay electricidad y con estas condiciones es muy difícil que los muchachos vayan a las escuelas”, dijo.