Adobe seguirá prestando servicios en el país

CARACAS.- La compañía Adobe, informó que el gobierno de Estados Unidos le otorgó una licencia para seguir suministrando los servicios digitales de la empresa a Venezuela.

Por medio de su cuenta de Twitter, la compañía señaló que con esta medida «nuestros clientes venezolanos continuarán teniendo acceso a nuestros productos y servicios».

We are pleased to share that we have received a license from the United States Government to provide all of our Digital Media products & services in Venezuela. As a result, our Venezuelan customers will continue to have access to our products and services: https://t.co/JCjwo5Zyiu