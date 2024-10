Activista Muaz Mussa: No hay nada que justifique el horror que vive el pueblo palestino

CARACAS.-El refugiado y activista palestino, Muaz Mussa, lamentó el bombardeo israelí contra Gaza y expresó que «pareciera que a Palestina no se le aplica las normas de derecho internacional y del derecho internacional humanitario».

Sobre la actuación de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), sostuvo que pese a que emitió una resolución en la que exhorta a Israel a que detenga el «genocidio» en Palestina, «no hace nada para pararlo».

«No hay nada en el mundo, no hay nada en las religiones, no hay nada en el derecho internacional que justifique el asesinato de más de 42 mil palestinos, entre ellos, 18 mil niños«, dijo.

A su juicio, la comunidad internacional «ha puesto sobre la mesa normalizar la ocupación, normalizar ese estado de colonización y tratar siempre de buscar justificaciones que permitan ese asesinato vil, ese horror que vive el pueblo palestino».

En entrevista concedida al programa Al Instante que transmite Unión Radio recordó que el conflicto no inició el 7 se octubre del pasado año, sino que data de 1.948 con la ocupación sionista en el territorio palestino.

Comentó que lo que ocurre con Palestina se ha convertido en una «causa de toda la humanidad, en defensa del derecho internacional humanitario y en defensa de la norma de convivencia para la búsqueda de un mundo mejor».

Lourdes G. Soublette/Unión Radio