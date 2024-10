Academia Bt&C UCAB: la nueva meca del blockchain, el trading y la tecnología financiera

CARACAS.- Dirigida a los entusiastas de las finanzas digitales, la unidad ofrecerá diplomados y cursos para comprender y manejar los distintos aspectos del ecosistema de las criptomonedas y la tecnología blockchain, haciendo énfasis en una formación ética y responsable, con experiencia práctica, equipos de alta gama y facilitadores reconocidos nacional e internacionalmente

En el mundo actual, los conocimientos sobre los mercados financieros y las posibilidades de inversión se han vuelto vitales. Además, en un contexto de incertidumbre, los jóvenes necesitan echar mano de herramientas que les permitan financiar sus proyectos productivos.

Según un estudio reciente realizado por la UCAB sobre bancarización y uso de billeteras o wallets digitales, las nuevas generaciones tienen mucho desconocimiento sobre estas alternativas y demandan acompañamiento para lograrlo; esto da cuenta de la necesidad de que el ecosistema financiero, en alianza con las instituciones educativas, consolide experiencias formativas, de gran contenido práctico, que vayan en este sentido.

En Venezuela, no son muchas las opciones enfocadas en brindar conocimientos para entender y manejar estos temas, con una visión actualizada y ética que vaya más allá de lo técnico, aunque el país es reconocido por ser pionero en la adopción de las criptomonedas y el blockchain, no solo por la crisis económica, sino porque el propio Estado impulsó el ecosistema.

De hecho, cifras de la empresa estadounidense Chainanalysis, citadas por la agencia EFE, indican que el mercado de los criptoactivos en el país creció 134% en el último año y totalizó 11.700 millones de dólares en transacciones.

Para atender esta creciente demanda, la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) dio un paso adelante al inaugurar oficialmente, el miércoles 23 de octubre, la Academia Blockchain, Trading & Cripto, espacio de formación integral y transversal que pretende abordar todos los aspectos vinculados con el ecosistema de los criptoactivos y preparar a «la nueva generación de expertos en tecnologías emergentes e interesados en el vibrante mundo de las finanzas globales», según define su página web.

Ubicada en el piso 2 del Edificio Cincuentenario, en el campus Montalbán de la universidad, la Academia BT&C UCAB dispone de una oferta académica, a través de diplomados y cursos de corta y mediana duración, que abarca enseñanzas en trading (compra-venta) de criptomonedas y activos financieros tradicionales, programación y desarrollo blockchain y Web3, minería bajo el protocolo de Prueba de Trabajo (PoW), uso de NFT y mucho más.

En palabras de su director, Aníbal Garrido, la Academia BT&C tiene un «concepto experiencial», por lo que su impacto va más allá del conocimiento técnico que pueda impartirse.

La UCAB invirtió dinero y esfuerzos en adecuar sus salones con los mejores equipos que permitan a los estudiantes «vivir la experiencia blockchain en su máxima expresión».

Esto se traduce en la disponibilidad de estaciones de trading con ordenadores de alta gama y doble monitor, mesas de trabajo para entender, con fines estrictamente pedagógicos, las máquinas de minería e, incluso, una galería NFT.

«Nuestra diferencia es experiencial. No es solamente hablar de trading, sino vivirlo; no es sólo hablar de cripto, sino interactuar con una wallet o incluso un nodo de Bitcoin; es ver directamente un NFT en una galería. Tendremos un nodo de Bitcoin, no solo en la teoría, sino que podremos verlo en lo práctico, configurarlo y jugar con él», explicó Garrido, ingeniero químico con casi una década de trayectoria docente y empresarial en el mundo de los criptoactivos.