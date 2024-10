Abogan por condiciones claras para elegir al nuevo Fiscal y Defensor del Pueblo

CARACAS.- El abogado y defensor de Derechos Humanos Alí Daniels hizo un llamado al Comité de Postulaciones para la renovación del Poder Ciudadano a velar porque los nuevos fiscal general de la República y defensor del pueblo sean independientes.

«La independencia de la Fiscalía y la Defensoría no es un requisito moral o ético, sino algo que viene con el cargo. Usted no puede perseguir la corrupción si no es independiente», destacó el también director de la ONG Acceso a la Justicia.

Indicó que la Constitución establece como atribuciones de la Fiscalía, en primer lugar, la defensa de los DDHH y en segundo lugar del debido proceso, es decir, antes de la labor de investigación criminal.

Las afirmaciones las hizo al ser entrevistado por la periodista Vanessa Davies en el programa La Frecuencia de Hoy , transmitido por Unión Radio .

«Por eso es que es tan necesario,si usted tiene como obligación perseguir al que atentan contra el patrimonio público, un requisito básico para eso es que usted tiene que ser independiente», recalcó Daniels.

Añadió que, en el caso del defensor del pueblo, la segunda atribución es la de denunciar el funcionamiento de los servicios públicos.

«¿Hemos escuchado alguna vez que la Defensoría del Pueblo hable como institución de la luz, del agua, del teléfono, de los servicios básicos del país?» Cuestionó Daniels.

