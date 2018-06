Abogada Malavé espera la liberación de Gilber Caro

CARACAS.- La abogada y directora ejecutiva de la Organización No Gubernamental (ONG) Justicia y Proceso Venezuela, Theresly Malavé, informó que están en la espera de la liberación del diputado a la Asamblea Nacional (AN) Gilber Caro.

En entrevista a Vanessa Davies, en el programa Por donde vamos, que transmite Unión Radio cuestionó la manera en que el gobierno actuó en referencia a la liberación de los presos políticos ocurrida la tarde de este viernes. “Nosotros no hemos tenido acceso a ellos y los expedientes no han llegado a donde deben llegar (…), con tal de que esta gente salga y puedan sacar el capítulo completo sería mejor”, dijo.

Además, la abogada aseveró que tiene más de tres meses que no entra a la sede del Sebin y acotó que, “yo no conozco una legislación que determinen que se lleven a una persona a una Comisión de la Verdad constituida por la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y que ellos establezcan quien o no saldrá, además de las fianzas de gobernadores, nada de eso está establecido en la Ley”.