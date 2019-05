Abogada exhortó al MP a agilizar el caso de Adrián Duque

CARACAS.- La abogada y coordinadora de Defensa de la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia, Lorena Arcaya, exhortó a las autoridades del Ministerio Público a agilizar el caso del joven Adrián Duque, quien fue asesinado durante las manifestaciones suscitadas en esta entidad en 2017.

“Se están cumpliendo dos años de su muerte y no tenemos un acto conclusivo, no hay imputaciones, no hay una orden de aprehensión. Seguimos en una fase de investigación”, expresó.