Maduro: PSUV está listo para presentar el 100% de las actas que están en nuestras manos

CARACAS.- El presidente, Nicolás Maduro, interpuso este miércoles un recurso contencioso electoral ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia para que se aboque »a dirimir este ataque contra el proceso electoral y este intento de golpe de Estado», además de anunciar que el PSUV está dispuesto a presentar »el 100% de las actas que están en nuestras manos».

A su salida del máximo tribunal, denunció que en la Casa Blanca hubo una reunión ayer con miembros de la oposición venezolana »planificando sanciones y acciones armadas contra el país».

»Ante la guerra psicológica en redes y medios acudo ante el TSJ para que se aboque y cite a todas las instituciones, Poder Electoral, a todos los candidatos, a los 38 partidos, y coteje completamente lo que ha sido este ataque a centros electorales, sedes del CNE quemadas y destruidas, el ataque cibernético, y coteje todos los elementos de pruebas y certifique los resultados electorales de las elecciones del 28 de julio, que sean los tribunales de la República como jefe de Estado lo he solicitado en documento para que se active un contencioso electoral».

Agregó que »le he dicho a la Sala Electoral que estoy dispuesto a ser convocado, interrogado, en todas sus partes, investigado por la Sala Electoral como candidato presidencial ganador de las elecciones del domingo y presidente, doy la cara, me someto a la justicia, y he dicho más allá como jefe político, líder revolucionario que el Gran Polo Patriótico y el Psuv está listo para presentar el 100% de las actas que están en nuestras manos y espero que la Sala Electoral haga lo mismo con cada candidato y cada partido, sé lo que les estoy diciendo, muy pronto se van a enterar, y las pruebas ya aparecieron de este complot global».

Aseguró que está controlada la »andanada de ataque criminal» contra su gobierno.

Unión Radio