CARACAS.- Representante del terminal terrestre de Barquisimeto exhortan a los usuarios a no abordar unidades de autobuses piratas.

«Hay servicios que ofertan y no cumplen con las normas, no están legalmente constituidos, no están autorizados por el Inttt», indicó el director del terminal de pasajeros de la ciudad de Barquisimeto, Jhonny Colmenarez.

También reportó mayor movilidad hacia las rutas costeras.

Unión Radio