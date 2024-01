WASHINGTON.- El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, informó este sábado que el Gobierno de Joe Biden evaluará la « política de sanciones» sobre Venezuela luego del anuncio del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de ratificar las inhabilitaciones para ejercer cargos públicos de los dirigentes políticos, María Corina Machado y Henrique Capriles.

A través de su cuenta en «X» (antigua Twitter), Matthew Miller afirmó que la medida “socava una elección presidencial competitiva».

The decision by Venezuela's Supreme Tribunal of Justice to uphold disqualifications of @MariaCorinaYA and @hcapriles undermines a competitive presidential election. Based on this action and targeting of opposition and civil society, the U.S. is reviewing our sanctions policy.