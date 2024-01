Diputado Méndez subrayó que pronto “llegará la época en que se salarizarán los bonos”

CARACAS.- El politólogo y diputado, Andrés Eloy Méndez, miembro de la Comisión Permanente de Seguridad y Defensa de la Nación, opina que dentro del proceso nacional para la generación de riqueza «llegó la hora de madurar».

Politólogo y diputado Andrés Eloy Méndez/URN

“En tiempos de guerra económica y de genocidio económico hemos cambiado el salario por los bonos, es una realidad para no generar déficit fiscal y no se debe imprimir dinero de donde no hay”.

Subrayó que pronto llegará la época en que se salarizarán los bonos. “Hay que debatir ese tema y tenerlo siempre presente”.

Recordó que así sucedió con la indexación que “durante tres años se habló de indexación y, aún cuando no estamos en un proceso de salarización, sino de bonificación para atender la emergencia, ese ingreso mínimo vital se indexó, o sea que sí se podía”.

El parlamentario insistió en que se debe ir a un proceso de salarización de los bonos que, a su juicio, “son una bandera histórica de los trabajadores y del presidente Hugo Chávez”.

“La indexación se lanzó en 2018 y ha funcionado”, dijo en entrevista con Esther Quiaro en el programa Al Instante de Unión Radio.

En cuanto al tema de la inflación, que es “el enemigo más cruel de la economía venezolana”, señaló que en 2023 se “salió de la inflación y la derrotamos”.

Afirma que el sistema implementado por el presidente Maduro y sus asesores de las mesas de cambio logró controlar la inflación. “Con medidas serias, idóneas y contundentes y el Consejo Económico”.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio