Caracas solicita «castigo ejemplar» ante feminicidio de venezolana en Amazonía brasileña

CARACAS.- El Gobierno de Venezuela repudió este lunes el feminicidio cometido contra la artista venezolana Julieta Hernández Martínez, de 38 años, quien fue encontrada el viernes muerta a la vera de un río en el estado brasileño de Amazonas, y pidió un «castigo ejemplar» ante el crimen.



«El Ministerio para la Cultura de la República Bolivariana de Venezuela repudia el feminicidio cometido contra la artista venezolana Julieta Hernández en el territorio de la hermana República Federativa de Brasil y solicita castigo ejemplar para este abominable crimen», dijo el Ejecutivo en un comunicado difundido en X (antes Twitter) por el ministro de Cultura, Ernesto Villegas.



En el escrito, Venezuela reconoció las labores de las autoridades del Gobierno brasileño y su colaboración para la repatriación de los restos de la artista, así como los pronunciamientos y movilizaciones de la sociedad del país vecino desde el momento de la desaparición de la mujer.



«El Gobierno bolivariano está en contacto con familiares de Julieta Hernández para coordinar apoyo en esta hora de dolor, tanto en Brasil como en Venezuela. El cuerpo será trasladado en vuelo de Conviasa (aerolínea estatal) y las exequias están previstas para este viernes 12 de enero en Puerto Ordaz, (estado Bolívar, sur) donde reside su señora madre», detalló el Ejecutivo venezolano.



Este lunes, la policía civil del estado brasileño de Amazonas confirmó que la artista venezolana fue abusada sexualmente y después ahorcada y enterrada.

Los responsables del feminicidio fueron identificados por las autoridades como Deliomara dos Anjos Santos, de 29 años, y Thiago Agles da Silva (32).



La venezolana residía desde hacía varios años en São Paulo, donde formaba parte del colectivo feminista ‘Circo di SóLadies’, una compañía de teatro en la que se presentaba como ‘Payasa Jujuba’.



Dos meses atrás había partido en bicicleta a través de la Amazonía con la idea de llegar a Puerto Ordaz, en el sur de Venezuela, donde planeaba pasar las fiestas de fin de año con su madre, según dijo el grupo teatral en sus redes sociales.

