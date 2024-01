¿Cómo iniciaron las actividades escolares este 2024?

CARACAS.-El secretario general del Sindicato Nacional Fuerza Unitaria Magisterial (Sinafum), Luis Matos, destacó que el inicio de este año escolar tendrá el apoyo a la «Misión Venezuela Mujer» para potenciar la educación.

«Para atender a las niñas, maestras, obreras y madre que conforman la educación», detalló Matos.

Con respecto a lo económico, Matos estimó en una entrevista concedida al programa Al Instante de Unión Radio, que se recuperará el salario y la seguridad social integral de los trabajadores del sector educativo.

«Si el Estado no tiene ingresos fiscales que no solo vienen del petróleo, no hay ninguna riqueza que distribuir y ese es el desequilibrio, la inestabilidad del dólar y de los precios inciden en la imposibilidad de firmar una convención colectiva», subrayo.

Asimismo, consideró que se debe mejorar el ingreso vital de los venezolanos y seguidamente revisar las fracciones que conforma el sueldo de los maestros que se fijo desde marzo de 2023.

Sinaid Garcés/Unión Radio