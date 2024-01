Borrell sobre guerra en Gaza: La solución tiene que ser impuesta desde el exterior

LISBOA.- El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, defendió este miércoles que el conflicto entre Israel y Hamás necesita una respuesta «impuesta desde el exterior», que puede provenir de Estados Unidos, Europa o los países árabes.

«Las dos partes nunca serán capaces de llegar a un acuerdo. La paz solamente se podrá alcanzar de forma duradera si la comunidad internacional se involucra dramáticamente en conseguirlo e impone una solución», afirmó Borrell durante un acto en Lisboa, donde alertó de que, si no se resuelve «pronto» el conflicto, «todo el Oriente Medio se va a ver envuelto en llamas».

Insistió en que la solución de esta guerra, descartando el exilio o la eliminación de una de las partes, está en el reconocimiento de dos Estados en el mismo territorio, aunque reconoció en la dificultad de la tarea cuando el grupo islamista Hamás y el gobierno israelí están en contra de esta medida.

«Sabemos que hay luz al otro lado del túnel pero no sabemos dónde está el túnel y tenemos que identificar dónde está el túnel para poder ver la luz y alcanzarla», aclaró.

Recordó también el «excesivo número de víctimas civiles en Gaza», dependientes de una ayuda que «llega con cuentagotas», y de cómo este combate «está sembrando las raíces del odio».

Ante esta situación, planteó que la Unión Europea tiene que analizar su capacidad a la hora de «actuar colectivamente», «influir a los actores» y de «construir una narrativa que legitime» su visión del mundo.

En esa línea, pidió a los Estados miembro que unifiquen su postura a nivel internacional frente a este conflicto, ya que tener diferentes opiniones sobre cómo enfocarlo debilita el papel del bloque frente al exterior.

Según sus cifras, la UE es la primera donante de ayuda a Palestina y, sin ella, «la Autoridad Palestina moriría asfixiada económicamente» y, al mismo tiempo, es el primer socio comercial de Israel.

«Pero estas dos palancas no las usamos, no nos atrevemos o no las queremos usar», comentó.

Más tarde, preguntado en una rueda de prensa sobre la posibilidad de que la Unión Europea aplique sanciones a Israel, Borrell aseguró no ser «un futurólogo» pero reconoció que «difícilmente» todos los Estados miembro aceptarán una medida única que ni se ha planteado.

Por otra parte, anunció que van a presentar a los embajadores una propuesta de sanciones a los colonos que están actuando «de forma violenta contra los palestinos» en el territorio ocupado de Cisjordania.

«Cuando haya sobre la mesa una propuesta concreta para sancionar, no al Estado de Israel, sino a personas concretas (…), veremos si se reúne la necesaria unanimidad o no», añadió.

La guerra entre Israel y Hamás estalló el 7 de octubre, cuando el grupo islamista lanzó un ataque sorpresa en suelo israelí que causó 1.400 muertos y más de 200 secuestrados que se llevó a la Franja de Gaza, que controla.

Más de 22.000 palestinos han muerto por los bombardeos lanzados en represalia por Israel en Gaza, según las autoridades gazatíes.

EFE