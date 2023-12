14 soldados israelíes murieron en 48 horas en la Franja de Gaza

JERÚSALEN.- Catorce soldados murieron en la Franja de Gaza en las últimas 48 horas, entre las jornadas más letales en las filas israelíes desde que comenzó la ofensiva terrestre en el enclave, donde los combates se han recrudecido en la última semana.

En total, 153 soldados israelíes han muerto en combate en el enclave desde el inicio de la ofensiva terrestre el pasado 27 de octubre, superando los 119 que fallecieron en la guerra de Líbano de 2006, según las cifras oficiales del Ejército.

«Esta es una mañana difícil, después de un día muy difícil de combates en Gaza. En nombre del gobierno y de todo el pueblo de Israel envío condolencias a las familias de nuestros heroicos guerreros que cayeron en esta guerra por nuestra patria«, afirmó hoy el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Los bombardeos y las batallas han causado en la Franja más de 20.200 muertos (más de 70 % civiles incluidos más de 8.000 niños) y 56.000 heridos, el mayor saldo de víctimas que ningún otro conflicto ha dejado en territorio palestino, según el recuento del Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamás.

The Israel Defense Force today announced the Death of 8 IDF Soldiers that were Killed during Combat Operations in the Gaza Strip over the last 24 hours, this includes:



– Staff Sergeant David Bogdanovskyi, a 19 Year Old with the 603rd “Lahav” Battalion of the Israeli Combat… pic.twitter.com/4H2uEumvPk