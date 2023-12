Salud Presencia de cuadros gripales o influenza en el país

CARACAS.- Ante la ola de gripe o influenza que circula en el país, la especialista en infectología, María Graciela López, aclaró que en los períodos en los que disminuyen las temperaturas suelen aumentar los virus respiratorios en el país.

«En Venezuela entre octubre, noviembre, diciembre y enero, aumentan estos virus particular, el virus de influencia, aumenta los casos, este año ha sido muy particular después de la pandemia, no tenemos estos ciclos de frecuencia de los virus tan regular como prepandémico«.

Añadió que desde octubre hay un incremento en los casos de Influenza B, de acuerdo a los análisis de varios laboratorios.

» SARS-CoV-2 , el virus Covid-19 ha aumentado en las últimas dos o 3 semanas y sincitial respiratoria que afecta a los adultos mayores y a los niños menores de seis meses«, dijo en entrevista concedida a Vladimir Villegas para el programa Entre Tarde y Noche de Unión Radio .

Explicó que dependiendo del cuadro respiratorio, el acetaminofen es uno de los medicamentos más recomendados.

«Tratemos de no usar otros medicamentos ibuprofeno o diclofenac porque tienden a bajar más las plaquetas, en los procesos febriles cuando están iniciándose que no tenemos los diagnósticos podemos aplicar medicinas que no son indicadas».

Entre otras sugerencias añadió mantener una buena hidratación y los lavados nasales con solución fisiológica. Aseveró que es necesario conocer el nombre de los virus para aplicar el debido tratamiento.

Comentó que estos virus pueden durar una semana y si pasa de más días en adultos lo adecuado es realizar el respectivo estudio. En los niños, si los malestares no pasan en las 48 horas, es recomendable llevarlos al pediatra.

En cuanto al reposo, considera que es necesario tomarlo para no propagar el virus en los compañeros de trabajo.

«La indicación es reportar el caso y permanecer en casa, si debe salir el uso de la mascarilla debe mantenerse cuando se esté en contacto con otras personas«.

