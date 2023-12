ONU pide a las partes poner fin a bloqueos para asegurar acuerdo en la COP28

DUBÁI.- El secretario ejecutivo de la ONU para Cambio Climático, Simon Stiell, pidió hoy a las partes que pongan fin a las «tácticas de bloqueo» para asegurar un acuerdo «significativo» en esta Cumbre del Clima de Dubái (COP28), con la reducción de emisiones y la financiación como los temas más controvertidos en las negociaciones.



«Las minas estratégicas que explotan para uno explotan para todos», aseguró Stiell en declaraciones a los medios, en la primera intervención de esta jornada dedicada exclusivamente a las negociaciones para los acuerdos de esta conferencia.



Pidió a las 198 partes que acaben con las «tácticas de bloqueo», aunque se mostró algo optimista al asegurar que las opciones que se negocian en las diferentes áreas «se han reducido considerablemente», sin dar más detalles.



«Ahora estamos aquí para debatir dos cuestiones: en primer lugar, hasta dónde llega nuestra ambición en materia de mitigación y, en segundo lugar, si estamos dispuestos a respaldar esta transición con los medios de apoyo adecuados», indicó.



Al respecto, señaló que buscan «los niveles más altos de ambición» en ambos asuntos, y advirtió de que si se reduce uno de ellos, se reduce «la capacidad de conseguir cualquiera de los dos».



«Todo está sobre la mesa para un resultado», apuntó, y dijo que las partes tienen 24 horas para que comience un «nuevo capítulo» para luchar contra esta crisis climática.

EFE





“It is time to go into overdrive to negotiate and meet the expectations of the COP28 President.” – António Guterres, United Nations’ Secretary-General. #COP28 #UniteActDeliver @antonioguterres pic.twitter.com/T7TpaF7XVN

Negotiators have a chance, right here in Dubai at #COP28 over the next 24 hours, to start a new chapter – one that really delivers for people and planet.



Highest ambition outcomes must stay front and center. pic.twitter.com/ZAajA1SmlT