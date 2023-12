Marchan en la COP28 de Dubái para pedir un alto el fuego en Gaza

DUBÁI.- Cientos de personas marcharon hoy en el recinto de la Cumbre del Clima (COP28) de Dubái para reclamar un alto el fuego en Palestina y el fin a los combustibles fósiles en la que hasta ahora ha sido la mayor protesta en la conferencia.

Desde el pabellón de la Energía, donde se ubica el expositor de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), diferentes grupos comenzaron la marcha, en la que corearon consignas como «alto el fuego ahora» para detener la actual guerra en Gaza, así como el fin a los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas).

La protesta, fuertemente protegida por el personal de seguridad de las Naciones Unidas, se ha celebrado en la llamada Zona Azul de la cumbre, que cae bajo mandato de la ONU.

En Emiratos Árabes Unidos está prohibido manifestarse por ley.

Con el pañuelo típico palestino, -un accesorio convertido en símbolo y que otras personas han portado durante la protesta-, el director ejecutivo de la ONG War on Want, Asad Rehman, afirmó a EFE que esta gran protesta ha tardado más de una semana en celebrarse ya que han sido «censurados y silenciados» para no hablar de Palestina.

La oficina de prensa de la agencia de la ONU para el Cambio Climático, que organiza la cumbre, señaló a EFE en un correo electrónico que «la solicitud para esta acción fue aprobada y no fue rechazada anteriormente», al contrario de lo que indicó la ONG.

«De acuerdo con las directrices de larga data de las Naciones Unidas sobre el cambio climático y la adhesión a las normas y principios internacionales de derechos humanos, dentro de la Zona Azul, hay espacio disponible para que los participantes se reúnan pacíficamente y hagan oír sus voces sobre cuestiones relacionadas con el clima», según la oficina de prensa.

Asimismo, añadió que, «como siempre, las Naciones Unidas sobre Cambio Climático están comprometidas a defender los derechos de todos los participantes, para garantizar que se escuchen las perspectivas de todos y se reconozcan sus contribuciones al desafío climático».

La organización dijo haber recibido «un total de 167 presentaciones de acciones, superando ya el número total de presentaciones para la COP27 (153). Hasta la primera semana de la COP28, 88 de estas acciones se han ejecutado con éxito, 7 han sido canceladas por los organizadores, 5 identificadas como duplicadas y el resto se procesarán para fechas futuras».

«Esto se traduce en una media de 14 acciones por día similar a la media del año pasado. En un pequeño número de casos específicos, la secretaría de la ONU para el Cambio Climático está trabajando directamente con quienes solicitan acciones para garantizar que se pueda cumplir el código de conducta», indicó a EFE la ONU.

En el Código de Conducta de la ONU que se acepta al acreditarse para la COP se incluye la exigencia de «abstenerse de utilizar las sedes de la CMNUCC para manifestaciones no autorizadas».

Por otro lado, el inicio del fin de los combustibles fósiles es uno de los temas más candentes en la conferencia de Dubái y también ha aparecido en la marcha, en la que también se ha guardado un minuto de silencio por las víctimas del conflicto en la Franja de Gaza.

Karla Maass Wolfenson, asesora de incidencia de Climate Action Network (CAN) para Latinoamérica, aseguró a EFE durante la protesta que «sin en el abandono de los combustibles fósiles la justicia climática será cada vez más lejana y difícil de alcanzar».

Y no solo porque los pueblos y las comunidades «más vulnerables y con menor responsabilidad seguirán sufriendo los efectos e impactos de la crisis climática», sino también porque, como se ve en la COP, «los países industrializados se niegan a financiar, liderar la transición y asumir su responsabilidad», apuntó.

La Unión Europea ha dicho que defenderá hasta el último momento que de esta conferencia se salde con un acuerdo claro sobre el inicio del fin de los combustibles fósiles porque, según sus representantes, la ciencia dice que «no hay alternativa» para afrontar el calentamiento climático.

Por otro lado, países clave en las negociaciones climáticas por su peso internacional, como Rusia, India, China o Arabia Saudí han eludido este sábado desvelar ante el plenario de la COP28 su posición en relación al futuro de los combustibles fósiles.

