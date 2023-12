Senado de EEUU votará esta semana proyecto de fondos para Israel y Ucrania

WASHINGTON.- El Senado de Estados Unidos votará esta semana sobre un paquete presupuestario de más de 100.000 millones de dólares que incluye ayuda para Ucrania e Israel, en medio de tensas negociaciones ente demócratas y republicanos.

El senador Chuck Schumer, el líder de la mayoría demócrata en la Cámara Alta, presentó este lunes el proyecto para que avance en los primeros pasos antes de una votación en el pleno, según señaló el legislador en su cuenta de la plataforma X, antes conocida como Twitter.

«Los autócratas y los extremistas radicales están librando una guerra contra la democracia, nuestros valores y nuestra forma de vida. Por eso es tan importante aprobar» este paquete de ayuda, escribió Schumer.

A su vez, el líder demócrata adelantó que el presidente ucraniano Volodímir Zelensky tendrá una charla virtual, a puerta cerrada, con los miembros del Senado este martes.

El presidente ucraniano hablará con los legisladores sobre el estado de la guerra en Ucrania y «lo que está en juego» en la votación para aprobar el envío de ayuda a su país, según destacó Schumer. El presupuesto planteado por los demócratas contempla más de 61 millones para Ucrania.

Es poco probable, sin embargo, que la votación de esta semana suponga una luz verde para el presupuesto, ya que las negociaciones para obtener el apoyo republicano siguen estancadas.

La bancada conservadora ha señalado que votará en contra del paquete de ayuda si los demócratas no acceden a imponer mayores restricciones legislativas a la migración y al sistema de asilo en EE.UU.

Entre las peticiones de los republicanos está cambiar la ley que permite a una persona solicitar asilo en suelo estadounidense, imponiendo mayores requisitos para quienes buscan protección, según filtraciones a medios estadounidenses sobre las negociaciones.

Los conservadores también están pidiendo que se limite el uso del «parole», una figura legal que permite a las autoridades migratorias dar entrada a las personas al país por motivos humanitarios.

En una intervención en el pleno del Senado hoy, Schumer aseguró que las negociaciones están estancadas porque los republicanos han presionado para que se tomen «medidas de ultraderecha» sobre la migración a cambio de la ayuda a Ucrania e Israel.

«Estamos dispuestos a ceder, pero no vamos a seguir andando en círculos si los republicanos no están interesados en un compromiso», subrayó el legislador.

Por su parte, en declaraciones a la cadena NBC, el senador John Cornyn, quien hace parte de las conversaciones con los demócratas, dijo que estas no son unas negociaciones «tradicionales».

«Este es el precio a pagar si quiere que se apruebe» el proyecto presupuestario, destacó.

La Casa Blanca, por su parte, presionó el lunes al Congreso para que se apruebe el paquete de ayudas, alertando que se acabarán las reservas de EE.UU. para apoyar a Ucrania a final de año si el Congreso no aprueba antes el nuevo presupuesto.

En una carta firmada por Shalanda Young, jefa de la Oficina de Administración y Presupuesto de Estados Unidos, el Ejecutivo estadounidense asegura que, sin una acción del Congreso, «hacia fin de año» el Gobierno se quedará sin recursos para adquirir más armas y equipos para Ucrania.

Hasta la fecha, Estados unidos ha aportado 111.000 millones de dólares en financiación para apoyar a Ucrania. De ellos, 67.000 millones, aproximadamente el 60 %, ha reforzado las capacidades de defensa de Estados Unidos.

Tras la prórroga presupuestaria aprobada el pasado noviembre y ratificada por Biden, los legisladores tienen hasta febrero para negociar el presupuesto fiscal para el año fiscal 2024, que ya ha empezado.

EFE