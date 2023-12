BRUSELAS.- El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, condenó este domingo el ataque perpetrado la noche del sábado por un francés que mató a cuchilladas a un turista alemán e hirió a dos personas en el centro de París, mientras que la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, dijo estar «conmocionada» por el suceso.



«El terror ha vuelto a golpear, en París esta vez. La UE condena este acto vil. Seremos inflexibles con aquellos que siembran la violencia y la división en el seno de nuestras sociedades», escribió Michel en su perfil de la red social X (antes Twitter).



Agregó que la protección de los ciudadanos es «una prioridad absoluta, en todas partes y en todo momento».



La presidenta de la Comisión Europea, por su parte, afirmó en la misma red social estar «conmocionada y entristecida por el ataque terrorista sin sentido ocurrido anoche en París».



«Mis pensamientos están con las familias de las víctimas», agregó.



La Fiscalía Nacional Antiterrorista asumió este sábado la investigación por el ataque perpetrado por un francés de 26 años que mató a cuchilladas a un turista alemán e hirió a dos personas en el centro de París al grito de «Alá es grande».



El atacante fue reducido por los agentes en la zona de Grenelle, próxima a la Torre Eiffel.



Desde 2012, los atentados yihadistas en Francia han matado a 273 personas, sumando a la del sábado, y herido a 1.200, sobre todo en 2015 y 2016.

EFE





Shocked and saddened by the senseless terror attack in Paris last night.



My thoughts are with the families of the victims.