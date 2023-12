Macron tilda de «atentado terrorista» el ataque en París y se solidariza con víctimas

PARÍS.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se solidarizó este domingo con las víctimas del ataque perpetrado la noche del sábado por un francés de 26 años que mató a cuchilladas a un turista alemán e hirió a dos personas en el centro de París, al tiempo que calificó el hecho como un “atentado terrorista”.



“Envío todo mi pésame a la familia y a los seres queridos del ciudadano alemán fallecido esta tarde durante el atentado terrorista en París y pienso con emoción en las personas actualmente heridas y bajo cuidados”, escribió el mandatario galo en su cuenta de la red social X (antes Twitter).



Además, agradeció a las fuerzas de emergencia que “hicieron posible arrestar rápidamente” al sospechoso, un ciudadano francés de 26 años, que de acuerdo con el ministro del Interior, Gérald Darmanin ya estaba fichado por una condena de cuatro años de prisión decretada en 2016 por otro ataque, frustrado por las autoridades; gritó «Alá es grande» durante el atentado; y tenía «serios problemas psiquiátricos».



Finalmente, Macron dijo en X que la fiscalía nacional antiterrorista “será la encargada de esclarecer este asunto para que se pueda hacer justicia en nombre del pueblo francés”.



Más temprano en un mensaje en las redes, la primera ministra de Francia, Élisabeth Borne, dio por hecho de que el ataque en París se trata de un nuevo ataque terrorista en Francia, mes y medio después del último en Arrás (norte), donde un yihadista con pasaporte ruso acuchilló a un profesor de liceo.



«Saludo la valentía y el profesionalismo de nuestras fuerzas del orden y nuestros servicios de socorro. No cederemos un palmo ante el terrorismo. Nunca», dijo Borne.



Desde 2012, los atentados yihadistas en Francia han matado a 273 personas, sumando a la de hoy, y herido a 1.200, sobre todo en 2015 y 2016.

EFE

J’adresse toutes mes condoléances à la famille et aux proches du ressortissant allemand décédé ce soir lors de l’attaque terroriste survenue à Paris et pense avec émotion aux personnes actuellement blessées et prises en charge.



Mes plus sincères remerciements aux forces de…