Escuelas de Fe y Alegría reportan asistencia regular de alumnos

CARACAS.- Luisa Pernalete, coordinadora del Proyecto de Ciudadanía y Paz de Fe y Alegría, manifestó que la asistencia de alumnos a las escuelas del sistema varió según la zona geográfica. Aseguró que aún están en el proceso de confirmación de inscripciones.

“En Bolívar el 44 % ha vuelto a inscribirse. De esa cifra, más de 60 % han asistido”, comentó Pernalete en una entrevista concedida a Luis Miguel Núñez y Esteninf Olivárez.

En cuanto a la situación en el oriente del país acotó que la reinscripción ha sido lenta, entre 45-50 %, mientras que en la región capital, la mayoría de los muchachos asistieron a las aulas.

Sistema público

Sobre el resto de escuelas que dependen del sector público, Pernalete manifestó su preocupación por los problemas en los servicios y el cronograma establecido por el Ministerio de Educación.

“Cuando no hay agua, las mamás no tienen como mandar… Si en el Ministerio establecen dos días de clases a la semana, me temo que la incorporación será más lenta. Si con cinco días cuesta que aprendan, como será con dos días a la semana”, concluyó.

Víctor Marchán Pérez/Unión Radio