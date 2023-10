Abinader dice que la frontera seguirá cerrada y que no habrá flexibilización migratoria

SANTO DOMINGO.- República Dominicana reafirmó el cierre completo de la frontera con Haití, dispuesto el 15 de septiembre pasado, y que no habrá flexibilización en cuanto al tema migratorio, lo que indica que continuará la prohibición para la concesión de visados a los ciudadanos de ese país.

Así lo expresó el presidente del país, Luis Abinader, quien habló en la rueda de prensa semanal que celebra desde el Palacio Nacional, en la que reafirmó que la «frontera no será la misma», a raíz de la crisis surgida con Haití.

El gobernante dijo que su Gobierno está abierto al diálogo con las autoridades haitianas para discutir sobre el canal de riego que se construye en esa nación para el trasvase de agua del río Masacre, a lo que se opone República Dominicana.

«Siempre hemos estado dispuestos a llegar a un acuerdo con nuestros vecinos, pero al no tener interlocutor, no tenemos con quien hablar (…) por eso hemos tomado esas medidas, para la seguridad nacional del país», dijo el gobernante, en referencia al cierre de la frontera por aire, mar y tierra.

En ese sentido, afirmó que su Gobierno lo que desea es que se actúe en base a la justicia, al reiterar de que el canal que se construye del lado haitiano viola el Tratado de Amistad Perpetua y Arbitraje firmado por ambos países en 1929.

«Ese canal se construye sin tomar en cuenta estudios de medio ambiente ni técnicos, nada de eso existe, es un proceso anárquico (…) ese canal no estará listo en noviembre ni en diciembre, pero también se construye sin ningún permiso y lo hacen particulares; así no funcionan los países vecinos, que ellos vayan a la legalidad y nosotros a una parte de la normalidad», acotó el mandatario. La frontera no será igual.

En ocasiones anteriores, Abinader ha repetido de que a raíz de la crisis con Haití la frontera entre ambos países no será igual y en esta oportunidad dijo que se refería principalmente al aspecto migratorio.

En ese orden, consideró que aunque se flexibilicen algunas medidas de tipo comercial, no cree que habrá «flexibilización importante en la parte migratoria (…) no lo vemos en los próximos meses».

Al abundar sobre el particular, dijo que como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó este lunes el envío de una fuerza multinacional de asistencia a la Policía de Haití para combatir la violencia en la nación fronteriza, es evidente de que «debemos tomar una protección especial» en la frontera, para garantizar la «seguridad nacional».

Dio seguridades de que la frontera está «bien resguardada» con las tropas y equipos que allí se encuentran.

«A los miembros de grupos armados que actúan en Haití les conviene entregarse a las tropas de Kenia y no intentar cruzar la frontera, porque no les irá muy bien», advirtió Abinader, en alusión al país africano que liderará la fuerza multinacional dirigida a pacificar el país fronterizo.

En este punto afirmó que el Gobierno de Kenia «sabe muy bien cómo actuar» una vez esté en Haití, al indicar que ese país tiene más de 5.000 soldados en Somalia y que sus tropas han estado en escenarios «mas difíciles» que el haitiano.

EFE