CARACAS.- El analista internacional, Sergio Rodríguez, señaló que Estados Unidos está incentivando un conflicto entre Guyana y Venezuela para buscar beneficios geopolíticos.

En una entrevista ofrecida a Anahí Arizmendi para Unión Radio , el también profesor recordó que hace algunos años ambos países tenían relaciones cordiales.

“Hay que descubrir cuáles es la razón que, después de varias décadas de amistad, hay una exacerbación por parte de Guyana. Eso es una decisión de Estados Unidos. Uno ve una actitud desesperada por parte de Washington porque estamos asistiendo a una crisis mucho más profunda de lo que se ve”, expresó.

Rodríguez recordó que Venezuela tiene una mayor participación en temas regionales, mientras “sigue resistiendo los efectos de las sanciones”.

Acotó que la estrategia de Estados Unidos es elevar los conflictos en el continente a través de Gobiernos afines.

“Ya no lo pueden hacer desde Colombia porque ya no está Duque. Ya no lo pueden hacer desde Brasil porque no está Bolsonaro, entonces, recurren a Guyana, donde hay un Gobierno vendido que se presta para hacer lo mismo”, concluyó.

Víctor Marchán Pérez/ Unión Radio