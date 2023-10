CARACAS.- El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, tras el rechazo de la Comisión de Primaria a la propuesta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de posponer casi un mes el proceso opositor dijo que a «estas alturas no se sabe con exactitud» que quiere la oposición.

«Así como hoy dicen que no, mañana pueden salir a decir que sí, con CNE o no es una dura realidad, los tiempos se los están comiendo, los centros de votación nadie sabe, ahora ellos dicen que no van a decir los nombres de los miembros de mesa, eso lo tiene en guerra«, dijo.

«Internamente están peleando por quienes serán miembros de mesa por el tema de la trampa». Además dijo que la primaria opositora está tutelada por los Estados Unidos.

Criticó la petición al CNE de mediar ante el Gobierno para permitir el ingreso al país de corresponsales extranjeros y expertos electorales invitados por la CNP y aseguró que es un desconocimiento al Estado.

Indicó que el Plan República no pudiera apoyar las elecciones internas debido al inicio del año escolar.

«¿Qué va a pasar el 22 de octubre? Juega Caracas y La Guaira, y voy a Los Tiburones (…) No va a pasar nada, las primarias es un evento entre ellos, te aseguro que una de las cosas que harán es para quemar papeles, puedo decir que va a haber pelea«.

Subrayó que los inhabilitados políticos deben tener claro que no podrán participar en las elecciones presidenciales y futuros procesos que convoque el Consejo Nacional Electoral.

Disputa territorial

En otros temas aseveró que el gobierno de Guyana tiene presiones de las transnacionales sobre la zona en disputa con Venezuela.

Reiteró que el problema territorial se resolverá cuando las partes tomen una decisión acordada «sin intervención de nadie más, eso debería asumirlo el gobierno de Guyana, pero el gobierno de Guyana tiene muchísimas presiones de las transnacionales del petróleo esperemos se retome la cordura en Guyana«, dijo.

Unión Radio