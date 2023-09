Kiev.- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y parte de su plana mayor militar se reunieron este jueves en Kiev con el nuevo ministro de Defensa británico, Grant Shapps, que asumió el cargo en agosto en sustitución de su predecesor, Ben Wallace.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Zelenski calificó el encuentro de “sustancioso” y expresó su agradecimiento por “el apoyo financiero, de defensa y humanitario” recibido por Ucrania del Reino Unido.

I received UK Defense Secretary @GrantShapps in Kyiv.



I am profoundly grateful to the UK for all the financial, humanitarian, and military support, including crucial long-range capabilities.



We discussed further defense cooperation and steps to strengthen Ukraine’s air defense. pic.twitter.com/hITN23AjD7