MADRID.- El Partido Popular Español -PP- convocó una manifestación en Madrid contra la amnistía y su líder Alberto Núñez Feijoó advirtió que ese instrumento supone “una enmienda a la totalidad de nuestra Constitución».

«Lo que hacen solo tiene un nombre, indignidad, y solo tiene unos cómplices, el PSOE actual», fustigó.

«Ahora se han inventado una nueva matraca con esto de la «mayoría progresista». Ni son progresistas, ni son socialistas, ni son mayoría. No es progresismo cuando los españoles tenemos que reivindicar lo que hemos alcanzado y disfrutado durante los 45 años anteriores. Eso es retroceso”, añadió.

El líder del PP agregó que «llaman a la «amnistía» a la «normalización» y llaman a «perder» a «ganar». Yo lo que digo es que no nos llamen tontos a los españoles porque no somos tontos. No somos tontos. No tragamos con eso”.

Prosiguió en su discurso aseverando que «es falso que el independentismo tenga que ser decisivo en la gobernabilidad de España, es una falacia socialista más. Si en España hay un Gobierno solventado en la amnistía será su responsabilidad, por demostrar una falta de integridad política”.

Feijóo recuerda la victoria del PP en las elecciones. “No querían que ganásemos las elecciones, pues las ganamos. Hay partidos a cuyos presidentes los consideran dinosaurios, para nosotros Aznar y Rajoy son la memoria presente de la mejor España”.

SPLL/El Español.com

