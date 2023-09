París.- Francia trabaja con Italia para poder expulsar a los migrantes que llegaron en los últimos días a la isla de Lampedusa y que no tengan derecho a ampararse en el estatuto de refugiados, que es «el grueso de esas personas», según el ministro francés del Interior, Gérald Darmanin.

En una entrevista al canal BFMTV, Darmanin, que el lunes fue a Roma para abordar con su homólogo italiano, Matteo Piantedosi, la crisis generada por la llegada de miles de migrantes a Lampedusa en pocos días de forma clandestina, insistió hoy en que los dos países trabajan con ese objetivo.

Señaló que, de acuerdo con las informaciones que recibe del Gobierno italiano, «el grueso de esas personas» no podrán acogerse al estatuto de refugiados porque llegan de países «donde no hay dictaduras» y por tanto no pueden alegar que sufrían allí persecución política.

Explicó que Italia, gracias al acuerdo que tiene con Túnez, consigue expulsar a ese país «casi al 100 %» de los irregulares que proceden de allí, algo que no ha logrado Francia.

Por su parte, Francia es capaz de expulsar «casi el 100 %» de los irregulares que tienen nacionalidad marfileña, senegalesa o gambiana.

EFE/Unión Radio