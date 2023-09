India llama a sus ciudadanos en Canadá a ser cautos tras tensión entre ambos países

NUEVA DELHI.- El Gobierno de India llamó este miércoles a sus ciudadanos a extremar la cautela en Canadá debido a las «crecientes» actividades contra el país asiático, en el último episodio de una disputa entre ambos países por el asesinato en territorio canadiense de un líder separatista sij.



«En vista de las crecientes actividades anti-India y de los crímenes de odio sancionados políticamente y la violencia criminal en Canadá, todos los nacionales indios allí y aquellos que contemplan viajar son llamados a ejercer una cautela extrema», indicó el Ministerio de Asuntos Exteriores indio en un comunicado.



Ottawa acusa a Nueva Delhi de estar implicado en la muerte en suelo canadiense de Hardeep Singh Nijjar, un ciudadano de este país de origen indio y al que Nueva Delhi acusaba de terrorismo, lo que ha desatado declaraciones cruzadas y la expulsión recíproca de diplomáticos.



Nueva Delhi denunció las «amenazas dirigidas particularmente» contra diplomáticos indios.



Las relaciones entre la India y Canadá estallaron cuando el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, reveló el pasado lunes la posible implicación de la India en el asesinato de Nijjar. Ottawa expulsó además a un diplomático indio.



El Gobierno indio, que había alegado en el pasado que Nijjar encabezaba un grupo separatista que buscaba la creación del estado independiente de Khalistán para la minoría sij en el estado norteño de Punjab, calificó ayer de absurdas las declaraciones.



Nueva Delhi procedió además a expulsar a un alto diplomático canadiense.

Pero los roces entre ambos países son anteriores a las declaraciones de Trudeau. Nueva Delhi ha acusado repetidamente a Canadá de permitir la presencia de personas que amenazan su integridad territorial.



Canadá, que cuenta 770.000 seguidores de la religión sij entre sus 1,8 millones de personas de origen indio, ha defendido el derecho a la libertad de expresión y de manifestación pacífica.

EFE





