Von der Leyen viajará el domingo a Lampedusa tras pedido de Meloni

BRUSELAS.- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajará este domingo a Lampedusa, tal como le pidió ayer por escrito la primera ministra italiana, Georgia Meloni, ante la crisis migratoria que se ha acentuado esta semana en la isla, confirmó este sábado su portavoz.

«La presidenta Ursula von der Leyen, viajará mañana a Lampedusa, invitada por la primera ministra italiana, Georgia Meloni», dijo el portavoz de von der Leyen, Eric Mamer, en un mensaje en la red social X (antes Twitter).

Tras la llegada de más de 10.000 migrantes a Lampedusa en tres días, la isla más próxima a África, Meloni escribió una carta a la presidenta de la Comisión, pidiéndole que visitase la isla «para comprender personalmente la gravedad de la situación».

EFE

