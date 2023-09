Delsa Solórzano rechaza presuntos intentos de postergar elección primaria

CARACAS.- La candidata a la primaria, Delsa Solórzano, rechazó la petición de algunos dirigentes políticos de postergar la elección interna del 22 de octubre.

«Quien hace ese llamado no tiene candidato, entonces cómo sabe qué le falta a la primaria, las opiniones externas siempre son bienvenidas, pero es difícil entender cómo alguien que no está participando en el proceso, que no tiene idea de cuántos testigos o miembros de mesa tenemos postulados, pueda emitir una opinión tan técnica», reseñó durante su gira por el oriente del país.

La presidente del partido Encuentro Ciudadano, aseguró que bajo ninguna circunstancia ampararán a quienes quieran acabar con la opción de elegir.

Unión Radio con nota de prensa