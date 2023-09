Avanzada Progresista anunciará candidato presidencial en los próximos días

CARACAS.- El secretario nacional de Avanzada Progresista, Reinaldo Sifuentes, informó que la organización política anunciará su candidato presidencial en la convención nacional que se efectuará en los próximos días.

Avanzada Progresista no participa en la elección primaria del 22 de octubre, por lo que darán su respaldo a un aspirante alternativo.

«Un candidato que crea en lo que cree Avanzada Progresista, en la ruta cívica, pacífica y electoral. Un candidato que no haya promovido sanciones, que no esté vinculado a casos de corrupción, que no haya promovido golpes de Estado, invasiones», expresó Reinaldo Sifuentes.

Víctor Marchán / Unión Radio