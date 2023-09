Von der Leyen confía en que China desempeñe «un papel positivo» para lograr paz en Ucrania

BRUSELAS.- La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, manifestó este sábado su esperanza de que China desempeñe «un papel positivo» para lograr una paz «justa y duradera» en Ucrania.



La política alemana se expresó en ese sentido tras reunirse con el primer ministro chino, Li Qiang, en los márgenes de la cumbre del G20 que se celebra en Nueva Delhi.



«En lo que respecta a la guerra, esperamos que China pueda desempeñar un papel positivo para lograr una paz justa y duradera en Ucrania», escribió Von der Leyen en su perfil de la red social X.

Añadió que China tiene «un papel clave que desempeñar en los esfuerzos comunes para encontrar soluciones a los problemas globales» y mencionó el desarrollo, el cambio climático y el impacto global de la guerra de Rusia en Ucrania.



La presidenta de la CE calificó de «franco» su encuentro con Li Qiang.



Recordó que en Pekín el pasado abril mantuvieron discusiones «valiosas» sobre las relaciones entre la Unión Europea y China.



«Hemos estado trabajando en clima, medioambiente, cuestiones económicas y comerciales bilaterales y asuntos globales. Espero avances y resultados concretos», señaló.



También en Nueva Delhi, Von der Leyen se entrevistó con el presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi.



La presidenta de la Comisión Europea destacó en la red social X el «buen momento» de las relaciones entre la Unión Europea y el país africano, e instó a mantenerlo.



Von der Leyen garantizó al mandatario el «continuo apoyo de la UE a Egipto para la seguridad alimentaria» y ambos hablaron sobre su cooperación en materia de hidrógeno, inversiones en infraestructura energética y objetivos para la COP28.



El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, también tuvo un encuentro bilateral con el presidente egipcio, en el que ambos trataron la «creciente cooperación sobre energía, inversiones y migración» entre el país africano y la Unión Europea.



«La Unión Europea está trabajando duro para abordar la inseguridad alimentaria causada por la guerra de Rusia, que también está afectando a Egipto», escribió Michel en la red social X, donde añadió que el diálogo político entre Bruselas y El Cairo sobre «todas las cuestiones» es «clave para su asociación y la estabilidad regional».

EFE





