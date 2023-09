CARACAS.- Desde el municipio Mariño en Aragua arrancó el Plan Piloto «Cuidemos la vida», puesto que en los últimos meses se ha registrado una gran cantidad de accidentes de tránsito en la región.

«Un ciudadano que no respete las normas de tránsito que por ejemplo vaya a alta velocidad, un motorizado que no use el casco o persona que no utilice el cinturón de seguridad, debe ser sancionado», dijo el diputado a la Asamblea Nacional, Manuel Hernández.

Unión Radio