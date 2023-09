Candidata correísta Luisa González denuncia presunto plan de atentar en su contra

QUITO.- Luisa González, la candidata a la Presidencia de Ecuador por Revolución Ciudadana, el movimiento que lidera el expresidente Rafael Correa (2007-2017), aseguró que desde este viernes se ha visto obligada a reforzar su seguridad por un presunto plan de atentar contra ella.



González, que compite en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales contra el joven empresario Daniel Noboa, realizó este viernes una serie de visitas en la norteña provincia de Imbabura protegida con un chaleco antibalas.



Hasta ahora la candidata del correísmo se había rehusado a utilizar el chaleco antibalas, algo que varios contendientes sí habían hecho en la primera vuelta tras el asesinato del candidato Fernando Villavicencio, acribillado el 9 de agosto a la salida de un mitin político celebrado en Quito.



González explicó que aceptó finalmente ponerse un chaleco antibalas después de que el jueves fuese detenido un hombre en Quito en posesión de armas que, según dijo presuntamente en su declaración, las iba a entregar para un atentado contra ella.



Preguntados el jueves por esta alerta de posible atentado, el ministro del Interior, Juan Zapata, y la Policía Nacional señalaron que se encontraban verificando e investigando lo declarado por el detenido.



Mientras, Noboa, que fue uno de los primeros candidatos en ponerse el chaleco antibalas luego del asesinato de Villavicencio, explicó en su momento que optó por ello al afirmar que había recibido amenazas de muerte similares a las que recibió el asesinado postulante días antes del crimen.

La democracia está herida de muerte.



Debido a la máxima alerta de seguridad por un intento de atentado contra mi integridad, me he visto en la obligación de aumentar las medidas de seguridad. Esto no es contra una candidata es contra la democracia.



No puede ser que tenga que…