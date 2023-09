CARACAS.- El candidato a la primaria, Henrique Capriles, continúa de gira por el país para promover la participación de la ciudadanía en la elección opositora del 22 de octubre.

«Llueva, truene o relampaguee, los venezolanos vamos a tener una opción en 2024, no me voy para la abstención ni voy a dejar a este país sin opción. Para mí eso no es una posibilidad», dijo durante un recorrido por el estado Bolívar.

Unión Radio