Candidata presidencial de centroderecha se opone al ingreso de Argentina al BRICS

BUENOS AIRES.- La candidata presidencial de la coalición opositora Juntos por el Cambio (centroderecha), Patricia Bullrich, manifestó este jueves su «posición contraria» al ingreso de Argentina al bloque de economías emergentes BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).

«Argentina, bajo nuestro gobierno, no va a estar en el BRICS», dijo Bullrich en su discurso en la vigésima edición del Consejo de las Américas (Council of the Americas), con vistas a las elecciones generales del 22 de octubre.

El grupo de economías emergentes BRICS acordó el ingreso en el bloque de Argentina, Arabia Saudí, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos e Irán, anunció este jueves el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa al término de la cumbre iniciada este martes.