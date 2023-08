Líderes BRICS comienzan hoy cumbre en Sudáfrica con foro económico

JOHANNESBURGO.- El grupo de economías emergentes BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) comienza hoy en Johannesburgo su XV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno con un foro económico al que asistirán los líderes del bloque.



El Foro Económico de los Líderes está previsto que empiece a las 14:00 GMT en el Centro de Convenciones de Sandton, distrito financiero de la ciudad sudafricana y fuertemente custodiado por la Policía con un gran despliegue de agentes en la zona.



El evento contará con la presencia de los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; China, Xi Jinping; y Sudáfrica, Cyril Ramaphosa; así como del primer ministro indio, Narendra Modi.



Se espera que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, intervenga por videoconferencia debido a la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) contra él por presuntos crímenes de guerra en Ucrania.



Si Putin -representado en la cumbre por su ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov- hubiera pisado Johannesburgo, Sudáfrica, como Estado miembro de la CPI, estaba obligada a proceder a su detención.



Ya el miércoles, los líderes se reunirán en una sesión plenaria en la que se espera que traten cuestiones como la expansión de los BRICS.



Unos cuarenta países han expresado interés en ingresar en ese club, según el Gobierno de Sudáfrica, que protagonizó en 2010 la primera ampliación del bloque y ejerce este año la presidencia rotatoria del grupo.



«La expansión de los BRICS ha sido en gran medida de dominio público este año (…). Se espera que los líderes se pronuncien sobre esto y tendrá un impacto significativo no sólo en los BRICS, sino en el Sur Global y la comunidad global en su conjunto», afirmó hoy el «sherpa» (negociador) de Sudáfrica para los BRICS, Anil Sooklal.



También se espera que el grupo aborde la «desdolarización» de sus economías, es decir, el uso de monedas locales para comerciar en detrimento del dólar, posición que apoya el Nuevo Banco de Desarrollo (NBD), establecido por los BRICS en 2015.

No parece que vaya a estar en la agenda de Johannesburgo la creación de una moneda común de los BRICS, iniciativa que Lula defiende con entusiasmo, según los organizadores sudafricanos.



Este jueves, día de clausura de la cumbre, tendrá lugar el Diálogo de Líderes de Amigos de los BRICS, en el que los mandatarios del bloque intercambiarán ideas con homólogos de otros países.



Sudáfrica ha invitado a 67 líderes del Sur Global a la cita, incluidos los presidentes de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y Bolivia, Luis Arce.



También están invitados veinte dignatarios de organizaciones internacionales, como el secretario general de la ONU, António Guterres, y el presidente de la Comisión de la Unión Africana, Moussa Faki Mahamat.



Se espera una amplia presencia de gobernantes africanos en honor al lema de la cumbre: «BRICS y África: Asociación para el crecimiento mutuamente acelerado, el desarrollo sostenible y el multilateralismo inclusivo».

Brasil, Rusia, la India y China crearon en 2006 el grupo BRIC, al que se unió Sudáfrica en 2010 añadiendo al acrónimo la letra S.

El bloque representa más del 42 % de la población mundial y el 30 % del territorio del planeta, así como el 23 % del producto interior bruto (PIB) y el 18 % del comercio globales.

EFE





JUST IN: 🇨🇳 China's President Xi Jinping arrives in South Africa for BRICS 15th annual summit. pic.twitter.com/f6pVeT37ZO