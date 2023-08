CARACAS.- Héctor Orochena, licenciado en Ciencias Fiscales consultor y auditor tributario, explicó que, tras la aprobación de Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios, y la entrada de la norma en el periodo de receso legal, ahora el Consejo Superior de Administración -CSA- “debe publicar la tabla referencial”.

En su opinión, en este momento las gobernaciones y alcadías deberían estar haciendo “una exigencia formal al CSA para que haga la publicación en la brevedad posible”.

En entrevista a Ginette González y Andrés Rojas en el espacio Dos Más Dos de Unión Radio, explicó que ese baremo es que utilizaran “los estados y las alcaldías para modificar todo su estamento legal para adaptarlo a estos parámetros, y ese trabajo está pendiente”.

Agregó que dentro de estos 90 días, alcaldías y gobernaciones están en la obligación de cambiar todo su régimen legal y adaptarlo a las exigencias de la nueva norma “pero esto no podrá hacer hasta que el Consejo Superior de Administración -CSA- no publique el baremo”.

Advirtió que los días que tarde el CSA son los que tienen las gobernaciones y alcaldías para adaptarse a las nuevas reglas.

Subrayó que la ley establece un máximo de 3 % para la mayoría de las actividades económicas y 6% para ciertas actividades, el CSA va a establecer los mínimos y los máximos”.

“Desafortunadamente hasta que CSA no publique, alcaldías y gobernaciones están atadas de manos” porque no pueden discutir alícuotas hasta no conocerse los límites, apuntó.

