CARACAS.- El politólogo experto en campañas electorales y gestión pública, Jesús Castillo Molleda, socio-director de Polianalítica, destacó que los 13 candidatos inscritos en el proceso de primaria opositora, cuya campaña comienza hoy oficialmente, “ya tiene algún tiempo recorriendo el país, participando y haciendo sus planteamientos”.

Opina que el mayor reto de estos aspirantes a convertirse en el candidato unitario opositor es “decirle a la gente que hay unas elecciones primarias porque apenas 25 % está informado de que hay una elecciones dentro de la oposición, mientras 75% está totalmente en desconocimiento de que hay un proceso interno y de que hay unos candidatos”.

“Ese es uno de los principales retos: la comunicación”, subrayó en entrevista a Eduardo Rodríguez en el programa A Tiempo de Unión Radio.

Considera que el segundo reto es comprender que esta será una elección para elegir un candidato y “en este caso la Comisión Nacional de Primaria actual es muy ambigua y confusa porque no ha aclarado qué va a pasar si el candidato que gane está inhabilitado para poder inscribirse electoralmente ante el CNE”.

Para el experto, esto “es peligrosísimo, a nivel de la unidad, porque si gana María Corina Machado, (Henrique) Capriles Radonski o (Freddy) Superlano, los tres están inhabilitados”.

“Eso sería un retroceso muy grande porque, de una manera u otra, hay que resolver eso el mismo 22 de octubre”, enfatizó.

A su juicio, “el deber ser es que el candidato de primaria sea el habilitado que mayor número de votos saque el 22-O”, subrayó.

En cuanto a María Corina Machado considera que “es la favorita de 25% que sabe que hay primarias, y de 10% que podría participar y quizás de ese 10 % ella podría llevarse la mayor tajada”.

Insistió en que, a dos meses del proceso interno opositor “solo 25% sabe que hay primarias, de ese 25 solo el 10 % afirma que va a votar ¿por quién? mayoritariamente hay tres candidatos que tienen chances, los otros diez tendrán que asociarse o hacer alianzas”.

“La primera opción es María Corina, la segunda es Capriles Radonski y la tercera es Carlos Prosperi, hay 10 candidatos más” que tienen sus propuestas, pero quizás tienen otros intereses.

No obstante, en su opinión, “el día de la elección quien no tenga por los menos 35 mil voluntarios no va a poder cubrir el 100% de las mesas electorales que son 4 mil en todo el país”.

“Si (un candidato) no tiene por lo menos 10 personas por centro de votación, peligra por no tener testigos ni la movilización necesaria”, acotó.

Ante este panorama, insiste en pedirle a la Comisión de Primaria resolver el reglamento interno con respecto al problema con los inhabilitados. “Hay que ser sincero en esto, no hay que ser emocional, sino racional”.

Opina que la Comisión Nacional de Primaria no debe aceptar la participación de los candidatos inhabilitados. “No lo debería permitir”, aseveró.

En su criterio, los signos que actualmente se dan es que en la oposición “no haya acuerdos, no hay unidad”.

Apuntó que esto confunde al elector que, para votar “tiene que estar motivado, tener un proyecto y estar seguro que hay posibilidad de ganarle al gobierno”.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio