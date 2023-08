Putin prepara su reelección purgando filas opositoras

MOSCÚ.- El líder ruso, Vladímir Putin, no quiere sorpresas en su camino a la reelección, por lo que lanzó una nueva purga entre las filas opositoras para garantizar una victoria aplastante en las presidenciales de 2024.

«La espiral de represión en Rusia no se ha detenido. La rueda sigue rodando. ¡Libertad para los presos políticos!», aseguró a la prensa Oleg Orlov, veterano activista de la proscrita organización de DDHH Memorial, a la salida del tribunal, donde es juzgado por desprestigiar al Ejército.

La Justicia liquidó el viernes el Centro Sájarov, el último lugar de reunión de la disidencia en Rusia. En las últimas semanas el líder opositor, Alexéi Navalni, fue condenado a otros 19 años de cárcel por extremismo, y varios ciudadanos rusos fueron encarcelados simplemente por criticar públicamente la guerra en Ucrania.

La última víctima de la represión ha sido la organización Golos, el principal observador electoral independiente de este país y el azote del fraude desde su fundación en 2000, año en que Putin ascendió al Kremlin.

Su copresidente, Grigori Melkoniants, fue detenido el jueves y el tribunal ordenó el viernes su arresto como medida preventiva hasta el 17 de octubre, supuestamente por coordinar el trabajo de una organización «indeseable» en Rusia, es decir, la Red Europea de Organizaciones para el Monitoreo de las Elecciones (ENEMO).

«Quieren destruir Golos. Es evidente que se están preparando no para las municipales de septiembre, sino para las presidenciales. En Rusia no debe haber ninguna observación de las presidenciales, que, por supuesto, no son unas auténticas elecciones. La acusación contra Melkoniants es política y los cargos fabricados e inventados», comentó Orlov a varios medios, entre ellos EFE.

Después de denunciar el fraude oficialista en las elecciones legislativas de 2011, que desembocaron en las mayores protestas antigubernamentales desde la caída de la URSS, Golos fue declarada agente extranjero.

Sin quererlo, Peskov y Pamfílova desvelaron un secreto a voces, que Putin se presentará a la reelección en marzo próximo.

EFE