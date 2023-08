Colina insiste que un eventual adelanto de las elecciones sólo le compete al CNE

CARACAS.-La exrectora suplente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Griselda Colina, afirmó que el llamado a los próximos procesos electorales le corresponderá a las nuevas autoridades del ente comicial.

Ante las declaraciones de algunos actores políticos sobre un eventual adelantó de los comicios presidenciales, enfatizó que la convocatoria electoral le compete exclusivamente al CNE.

«No es competencia de un actor político, no es competencia de la Asamblea Nacional, no es competencia ni siquiera del presidente de la República«, acotó.

En entrevista concedida al programa A Tiempo que transmite Unión Radio, recordó que no sería la primera vez que el ente comicial adelanta unas elecciones.

Al ser consultada sobre la posibilidad de unir los procesos electorales pautados para el 2024 y el 2025, dijo que «aunque no está establecido en la normativa legal vigente en Venezuela, lo hemos visto«.

«Vimos como en 2017 hubo toda una suerte de mezcla en lo que fue la realización de procesos electorales, se repitieron elecciones, se juntaron unas y se separaron otras», agregó.

Colina resaltó que para el 2024 se tiene previsto las elecciones presidenciales y para el 2025 los comicios regionales, municipales y parlamentarios.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio