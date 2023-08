Afirman que casi todo el Parque El Ávila tiene problemas de agua

CARACAS.- La trabajadora del Instituto Nacional de Parques (Inparques), Marlene Sifontes, afirmó que casi toda la extensión del Parque El Ávila tiene problemas de agua.

Resaltó que esta situación imposibilita una atención rápida ante un posible incendio; como el ocurrido este domingo en el «Estribo de Duarte».

«Ya la temporada de incendios culminó, a pesar de la ola de calor que hay. En teoría estamos en tiempo de lluvia, pero como sabemos los incendios son provocados; la gran mayoría por parte de la mano del hombre», dijo.

Lea también: Polvo del Sahara tendrá incidencia al norte del país

Por otra parte, recordó a los visitantes respetar las normativas; tales como no botar basura, no llevar animales silvestres, no subir los accesos restringidos.

En entrevista concedida a Vanessa Davies para el programa Por donde vamos de Unión Radio, Sifontes también señaló que hay caminaderos que requieren de mantenimiento para su recuperación.

Unión Radio