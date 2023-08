Fedeagro denuncia que contrabando de alimentos desde Colombia afecta al sector primario

CARACAS.- Celso Fantinel, presidente de Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro), denunció que el paso ilegal de alimentos desde Colombia no es solo de papas, también de hortalizas, cigarros, bebidas, juguetes falsos, medicinas falsas y alimentos terminados.

Explicó que este contrabando ocurre porque no se cumplen las normas, aunque en febrero de este año se pudo poner una barrera arancelaria a la papa desde Colombia.

«El consumidor no sabe, pero muchas enfermedades vienen de este contrabando porque no se le hacen las revisiones a cada camión que entra al país, no se hacen las requisas de salud pertinentes» añadió.

Fantinel indicó que este asunto debe ser tratado con el SENIAT y el INSAI (Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral) que le pone un control sanitario y una barrera en control de enfermedades.

Insistió en que no solo destruyen el sector primario, sino que hay alimentos y medicinas falsas que han provocado problemas médicos en venezolanos.

También destacó que distintos grupos y entes se están reuniendo para afrontar la situacióm.

Escucha la entrevista completa aquí