Abogado duda que asesinato de Villavicencio sea un crimen de Estado

CARACAS.-Luis Fernández, abogado de Fernando Villavicencio, aseguró que «no hubo una protección adecuada» para resguardar la vida del fallecido candidato a la presidencia de Ecuador.

«Vemos que no hubo una inteligencia, que no hubo un barrido previo y que no hubo una protección adecuada«, dijo.

Afirmó que la forma en la que se desarrollaron los hechos «nos dejan muchisímas dudas que el asesinato de Fernando Villavicencio sea un crimen de Estado«.

Durante una rueda de prensa, indicó que tras el asesinato del excandidato presidencial, la familia cuenta con la seguridad necesaria. «Espero que se mantenga», acotó.

Calificó como un «vía crucis» el proceso para retirar el cuerpo de Villavicencio. «Nos indicaron que por disposición de la fiscal general del Estado no se podía entregar el cuerpo», acotó.

El abogado llamó a los ecuatorianos a acompañar en las últimas horas «tan difíciles» para la familia del fallecido candidato a la presidencia de Ecuador.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio