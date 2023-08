Juan Barreto: Los inhabilitados políticos no deben trancar el juego electoral

CARACAS.- El analista político Juan Barreto, hizo un balance de la situación política, social y económica del país y señaló que «que se deja notar la ausencia de un liderazgo que represente la voluntad democrática y constitucional del real sector opositor de la nación».



«Los inhabilitados políticos no deberían trancar el juego democrático de la nación. Sugiere que cedan su espacio de participación electoral, de las futuras elecciones presidenciales del 2024, para que de esta forma cobre fuerza una alternativa que permita hacer posible un giro democrático y constitucional del país».

En otro sentido, sobre el tema de la elección primaria del próximo #22Octubre, el líder político afirmó que «las internas del G4+ están en pico ‘e zamuro».

Expresó que pareciera que en algunos candidatos no existe la racionalidad y el equilibrio como para entender que no deben trancar el juego y que, más allá de los intereses personales particulares y de las ambiciones justas o no que tenga cada candidato, hay un país que reclama cambios. Ese país requiere de sensatez.

Respecto a cómo observa el escenario sugerido desde la Asamblea Nacional con la posible definición de un nuevo CNE se había logrado en Venezuela un equilibrio en el Consejo Nacional Electoral, todo esto fuera del ejercicio aplastante del gobierno nacional. Ahora en la construcción del próximo CNE está mediando por las posibles negociaciones de México y la participación del G4 en estos nuevos escenario de negociación.

Lea también: El precio del dólar oficial superó los 31 bolívares

NP/Unión Radio